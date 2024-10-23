إعلان

لميس الحديدي تعلق على هدم مستولدة محمد علي

09:22 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

هدم قبة مستولدة محمد علي باشا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الصور التي تم تدولها مؤخرا على منصات التواصل الإجتماعي والتي رصدت هدم لمستولدة محمد على باشا بمنطقة الإمام الشافعي التاريخية بالقاهرة.

وقالت الحديدي في بوست نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس "وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدي"..ووقفوا بعد دهر ينظرون كيف يهدم أبنائى تاريخى و ذاكره السنين ..هكذا تتحدث مصر عن نفسها".

وأثارت الصور حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ياعتباره تراث قديم لا يصح هدمه أو المساس به.

هدم قبة مستولدة محمد علي لميس الحديدي منطقة الإمام الشافعي التاريخية لميس الحديدي على منصة إكس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برودة وأمطار ورياح.. توقعات حالة الطقس غدا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

* بيان حكومي عاجل بشأن أنباء بيع مصر للطيران
هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح
فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن