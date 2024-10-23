لميس الحديدي تعلق على هدم مستولدة محمد علي

كتب-عمرو صالح:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الصور التي تم تدولها مؤخرا على منصات التواصل الإجتماعي والتي رصدت هدم لمستولدة محمد على باشا بمنطقة الإمام الشافعي التاريخية بالقاهرة.

وقالت الحديدي في بوست نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس "وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدي"..ووقفوا بعد دهر ينظرون كيف يهدم أبنائى تاريخى و ذاكره السنين ..هكذا تتحدث مصر عن نفسها".

وأثارت الصور حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ياعتباره تراث قديم لا يصح هدمه أو المساس به.