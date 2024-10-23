بعد أنباء إلغاء التأشيرة.. حقيقة إيقاف رحلات عمرة الترانزيت

كتب- محمد أبو بكر:

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بإيقاف السعودية تأشيرة الترانزيت للمسافرين من مصر، باكستان، وبنجلاديش، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير رحلات عمرة الترانزيت.

ونفى مصدر بغرفة شركات السياحة، صحة هذه الأخبار، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بشأن إيقاف تأشيرة الترانزيت ورحلات عمرة الترانزيت غير صحيح.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الرحلات مستمرة، ولا توجد أي قرارات رسمية من السعودية حتى الآن بشأن إيقاف تأشيرة الترانزيت.

وكان "مصراوي" تواصل مع الهيئة السعودية للسياحة، التي أكدت أن ما أثير حول إيقاف تأشيرة الترانزيت لمصر، باكستان، وبنجلاديش، مجرد شائعات.

هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح

كما أكد عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة لـ"مصراوي" أن تأشيرة الترانزيت تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشكلات أو تعليمات رسمية بخصوص إيقافها، مشيرين إلى أنه قد تكون هناك قرارات مستقبلية بشأنها، إلا أنه لم يتم إيقافها حاليًا.

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