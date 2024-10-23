حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يلتقي نظيره الإيراني وحقيقة إيقاف تأشيرة الترانزيت للسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإيراني خلال قمة بريكس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الحكومة: لا تعويم للجنيه قريبا.. وسنراجع برنامجنا مع صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية نجحت في تخفيض البطالة لأدنى حد إلى أن وصلت لـ6.5%، رغم زيادة عدد السكان 25 مليون نسمة منذ عام 2011.

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هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح

تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء تشير إلى إيقاف السعودية تأشيرة الترانزيت لكل من مصر وباكستان وبنجلاديش.

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قرار وزاري بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم - مستند

أصدر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 23 أكتوبر 2024.

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"تفادي التصعيد غير المحسوب".. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإيراني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، اليوم الأربعاء، على هامش قمة تجمع البريكس المنعقدة بمدينة قازان في روسيا الاتحادية.

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وقف تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمباني العشوائية والمخالفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطابًا أُرسل من مجلس الوزراء يتضمن وقف تقسيط قيمة المقايسات الخاصة بالمباني المخالفة والعشوائية، وكذلك وقف العمل بتقسيط قيمة العدادات الجديدة المتعاقد عليها.

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منطقة استثمارية وأخرى حرة.. 12 قرارا مهما من الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

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السيسي: الدول النامية تعاني من أزمة الديون وعدم توافر التمويل اللازم للتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد للموضوعات الاقتصادية والتنموية.

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مجرد بطانة.. "الزراعة" توضح حقيقة صور دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية -صور

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الصورة التي تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية، كانت "مجرد بطانة"؛ للحفاظ على حالة البرواز.

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الرئيس السيسي: الأزمات العالمية الأخيرة أظهرت عجز النظام الدولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

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"مدبولي": طرح 80 ألف شقة جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنّ وزارة الإسكان والمرافق أعلنت طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين، بـ80 ألف وحدة سكنية.

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