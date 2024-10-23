اتحاد منتجي الدواجن ينتقد قرار استيراد الييض: يتناقض مع توجيهات الرئيس

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، قرار وزارة التموين باستيراد البيض، مؤكدا أنه يتناقض مع توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة.

وأعرب «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس» للإعلامي أحمد سالم، عن دهشته من استيراد البيض رغم دعوات الرئيس السيسي لتشجيع الإنتاج المحلي، موضحا أن هذا الاستيراد يضر بالمنتجين المحليين الذين يكافحون لخفض تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المدخلات.

وطالب نبيل بضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن، مؤكدا أن هذا هو الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض وتثبيت الأسعار.

ولفت نبيل إلى أن تكلفة إنتاج البيض مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى، مما يجعل الاستيراد حلًا مؤقتًا وليس جذريًا للمشكلة.

وكان وزير التموين صرح في وقت سابق، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أولى شحناتها 20 أكتوبر 2024، عبر مطار القاهرة الدولي، وجارٍ شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.