وزير البترول: نتعاون مع أكبر الشركات العالمية الموجودة في مصر

كتب- أحمد السعداوي:

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها 57 شريكا أساسيا في قطاع إنتاج واستكشاف الغاز في مصر، موضحا أن مصر تمتلك تعاونا مع أكبر الشركات العالمية الموجودة في مصر، ولدينا شركات مصرية متخصصة في قطاع البترول، وبحثنا عن كيفية إنشاء آليات التي تتخذ في إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج، وجرى عمل اجتماع يوم 26 أغسطس الماضي لكي نطلب خطة حوافز لزيادة الإنتاج المحلي، لكي يتم تقليل احتياجات الفاتورة الاستيرادية لمصر.

أضاف بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أننا عملنا على دعوة رجال الأعمال وشركات الوطنية للدخول لقطاع البترول، وعرض فرص استثمارية في قطاع البترول والغاز، وبدأنا في الفرص الاستثمارية التي تتعلق بزيادة الإنتاج.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لكل رجال الأعمال الذين انضموا لمبادرة الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإنتاج عامل أساسي تم وضعه كأولوية لنا، وسيتم النقل في مجال ملامح له علاقة بالاستكشاف ثم بالاتفاقيات.