وقف تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمباني العشوائية والمخالفة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن خطابًا أُرسل من مجلس الوزراء يتضمن وقف تقسيط قيمة المقايسات الخاصة بالمباني المخالفة والعشوائية، وكذلك وقف العمل بتقسيط قيمة العدادات الجديدة المتعاقد عليها.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن شركات التوزيع بدأت في تنفيذ القرار؛ لتخفيف الأعباء المالية عليها حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل مستمر خلال الفترات الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أنه تم وقف تقسيط أسعار جميع المقايسات على المباني المخالفة والعشوائية، وكذلك أسعار العدادات الجديدة المتعاقد عليها، بالإضافة إلى سداد قيمة بديل حجرة حال عدم وجود حجرة في المبنى أو العقار.

ونوه المصدر بأن "القابضة للكهرباء" طالبت شركات التوزيع التسع التابعة لها بأنه في حال رغبة المشترك في التقسيط، عليه التوجه إلى أي بنك أو من خلال توفير مصادر تمويل بديلة للشركة، بدلًا من تقسيط مقايسة التوصيل والعداد.

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعلنت في وقت سابق منحها تسهيلات جديدة للمخالفين وسارقي التيار؛ تتضمن إتاحة تقسيط المقايسات الخاصة بالمباني المخالفة والعشوائية والعدادات لمدة ٢٤ شهرًا من خلال شركات الكهرباء التابعة لها.