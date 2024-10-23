وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية لدعم مرضى سرطان البروستاتا ضمن "100 مليون صحة"

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "باير العالمية للمستحضرات الدوائية"، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تحمل شعار "100 مليون صحة".

جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، المنعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومايكل ونيس، المدير العام لشركة باير مصر.

وأكد عبد الغفار أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لدعم المبادرات الصحية العامة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتنمية المستدام، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسعى لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حملات التوعية للرجال حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، للتخفيف من عبء المرض على النظام الصحي المصري، كما تشمل الاتفاقية التعاون في توفير التحاليل والأبحاث اللازمة لتشخيص مرضى البروستاتا المؤهلين للعلاج الثلاثي.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على تدريب الأطقم الطبية العاملة في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالتعاون مع مؤسسات علمية عالمية، لضمان استمرارية جودة الخدمات الطبية المقدمة.