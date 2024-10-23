إجراء عاجل من محافظ الجيزة لدعم خدمات الاتصالات والانترنت بالواحات البحرية

كتب- محمد أبو بكر:

حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ لتلبية احتياجات اهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة، وذلك عقب زيارته الميدانية لمركز الواحات البحرية للتعرف على المعوقات التي تواجه المواطنين وبحث سبل حلها.

وأشار محافظ الجيزة،إلى أن خدمات الإتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية نظراً لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والانترنت.

وأوضح "النجار"، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد، حيث قامت شركة إتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية ( الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت (

بالإضافة إلى قيام شركتي We وأورنج بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتي اتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية.

وأكد محافظ الجيزة بان وزارة الإتصالات أفادت بأنه من المقرر وفي غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الإتصالات بها بصورة افضل.

وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.