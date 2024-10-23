الرئيس السيسي: الأزمات العالمية الأخيرة أظهرت عجز النظام الدولي

كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمته خلال بالجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول التجمع؛ لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.

وأضاف الرئيس السيسي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية، أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم، فضلًا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها.

وأوضح السيسي أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد للموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.

وشدد على أنه من هذا المنطلق، تولي مصر أهمية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.