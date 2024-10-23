السيسي: من المهم التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الحالي، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

جاء ذلك في كلمته خلال بالجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول التجمع؛ لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول تجمع البريكس وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات الدولية المشتركة وخاصة تغير المناخ والنفاذ للتمويل الميسر والأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر والجوع واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

وأضاف: كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسوية المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة، لا سيما في مشروعات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة.