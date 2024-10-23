السيسي: الدول النامية تعاني من أزمة الديون وعدم توافر التمويل اللازم للتنمية

كتب- أحمد جمعة:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطورات الدولية أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد للموضوعات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك في كلمته خلال بالجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة بريكس، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول التجمع؛ لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام القمة.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض.

وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وآليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية.