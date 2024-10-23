"س وج"| كل ما تريد معرفته عن مشروع علاج اتحاد المهن الطبية

كتب- أحمد جمعة:

مع فتح باب الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية، تزداد التساؤلات بشأن كيفية الاشتراك في هذا المشروع، والأوراق المطلوبة للتقديم في المرة الأولى.

ووفق الاتحاد، فإن المشروع يعتمد على التكافل بين أعضائه من نقابات الاتحاد (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين)، ويقدم خدماته للأعضاء وأسرهم.

وفيما يلي أبرز التساؤلات حول شروط الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية:

* متى يمكن للطبيب الاشتراك؟

يفتح مشروع العلاج باب الاشتراك كل عام بداية من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، ويستقبل المشروع يوميًا من الأحد إلى الخميس الأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

* ما الأوراق المطلوبة للاشتراك في المشروع أول مرة؟

1- صورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة من سداد اشتراك النقابة للعام الحالي (صورة إيصال - بيان خصم من الراتب).

3- صورة حديثة لكل عضو (يُستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات).

4- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج - شهادة ميلاد).

5- الأبناء 18 عامًا فأكثر (صورة كارنيه الكلية للأبناء - إقرار بعدم زواج البنات).

6- صورة شهادة المعاش للأرملة من قسم المعاشات بالاتحاد.

* ما الأوراق المطلوبة لتجديد الاشتراك؟

1- صورة من سداد اشتراك النقابة أو بيان بالمستفيدين بالمعاش من إدارة المعاشات باتحاد المهن الطبية.

2- صورة من كارنيه الجامعة للأبناء أو إقرار بعدم زواج البنات.

3- تحديث الصور الشخصية للراغبين في ذلك.

كم قيمة الاشتراك في مشروع العلاج؟

حدد الاتحاد شرائح قيمة الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد، كما تم إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد قيمة الاشتراك بمشروع العلاج.

* كيف يتم دفع الاشتراك؟

1- يمكن الدفع المباشر في مقرات مشروع العلاج.

2- الدفع عن طريق تطبيق «My Fawry» على الهاتف المحمول، أو أي نقطة من نقاط فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كود النقابات الطبية على فوري هو:

للأطباء البشريين 758

للصيادلة 759

للبيطريين 760

للأسنان 761

3- التحويل لحساب المشروع ببنك مصر، رقم: 240-1-1224.

* كيف يمكن الحصول على الكارنيهات والكوبونات؟

يمكن للأعضاء استلام الكارنيهات والكوبونات من مقرات مشروع العلاج، كما يمكن طلب استلام البطاقات العلاجية والكوبونات في منازلهم أو مقار عملهم عن طريق شركة أمان عبر واتس آب على الأرقام التالية: 01028685441 – 01009205907، مقابل سداد 50 جنيهًا عند التسليم بدون الحاجة إلى الحضور لمقر المشروع.