إعلان

مجرد بطانة.. "الزراعة" توضح حقيقة صور دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية -صور

12:52 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية (3)
  • عرض 4 صورة
    دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية (4)
  • عرض 4 صورة
    دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الصورة التي تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية، كانت "مجرد بطانة"؛ للحفاظ على حالة البرواز.

وأضاف إبراهيم، حسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لحدوث سقوط للدهانات بنطاق البوابة الرئيسية لمدخل حديقة الأسماك بالزمالك، تم عمل صيانة سريعة وتبطين برواز الأسماك بدهان عازل بلون مخالف؛ لحماية البرواز من العوامل الجوية، ثم إعادة دهانه بعد ذلك بلونه الأصلي، وهو اللون الأبيض.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن حديقة الأسماك بالجبلاية تستقبل زائريها يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة، كما ترحب بتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية.

جدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديو إسماعيل في سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية حديقة الأسماك بالجبلاية وزارة الزراعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي لأعضاء منظومة الشكاوى: يجب إبلاغي بالجهة التي تقاعست في الرد لاتخاذ إجراءات ضدها

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات
انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي
شعبة المخابز: لا تحريك في أسعار الخبز المدعم.. وسيظل بنفس الوزن