مجرد بطانة.. "الزراعة" توضح حقيقة صور دهانات بوابة حديقة الأسماك بالجبلاية -صور

كتب- أحمد السعداوي:

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الصورة التي تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية، كانت "مجرد بطانة"؛ للحفاظ على حالة البرواز.

وأضاف إبراهيم، حسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لحدوث سقوط للدهانات بنطاق البوابة الرئيسية لمدخل حديقة الأسماك بالزمالك، تم عمل صيانة سريعة وتبطين برواز الأسماك بدهان عازل بلون مخالف؛ لحماية البرواز من العوامل الجوية، ثم إعادة دهانه بعد ذلك بلونه الأصلي، وهو اللون الأبيض.

وأشار المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن حديقة الأسماك بالجبلاية تستقبل زائريها يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة، كما ترحب بتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية.

جدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديو إسماعيل في سنة 1867، وتبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.