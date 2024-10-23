وزير الصحة: مستعدون لنقل التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي إلى قبرص

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره وزير صحة دولة قبرص مايكل دامانيوس، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك.

يأني ذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بترحيب بالغ بنظيره القبرصي والوفد المرافق، معبراً عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية،موضحًا أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية ورفاهية المجتمعات.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع ركز على مناقشة سبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار النجاحات التي حققتها مصر في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الإنجازات المستمرة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تغطي تحت مظلتها أكثر من 69 مليون مواطن، مؤكداً على أهمية الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية المقدمة.

وأعرب الوزير عن استعداده لنقل التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي لدولة قبرص، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التغطية الصحية والارتقاء بصحة المواطنين،كما شدد على ضرورة التوسع في توقيع الشراكات وبروتوكولات التعاون في المجالات الصحية المتنوعة بين البلدين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة سبل دعم قبرص باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية؟

ووجه الوزير بتنظيم زيارة للوفد القبرصي إلى أحد مصانع الأدوية المصرية، لإطلاعهم على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، كما تم التطرق إلى التعاون في مجال مكافحة الأوبئة والتصدي للجوائح الصحية، مع التركيز على تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال.

وفيما يخص تطوير الكوادر البشرية، تناول الاجتماع سبل التعاون في تدريب الفرق الطبية عبر برامج تدريبية متخصصة تُعقد وفق المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي ويؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتم "عبدالغفار" بالتأكيد على أن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وقبرص شمل مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تتعلق بتسهيل التعاون في مجال المستحضرات الدوائية وصناعتها،وقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات وتطوير العلوم الصحية المشتركة بين البلدين.