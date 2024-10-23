"على القد".. تفاصيل حملة "الري" بالتنسيق مع "المتحدة" لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها

كتب- أحمد السعداوي:

عقدَ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لبحث إجراءات التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة، في إذاعة التنويهات التوعوية الخاصة بحملة التوعية "على القد" في عدد من القنوات التليفزيونية .

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية القنوات التليفزيونية كإحدى أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين؛ مما سيُسهم بشكل كبير في نجاح حملة "على القد"، ووصول تأثيرها إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشار وزير الري إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث؛ خصوصًا في ظل محدودية وثبات الموارد المائية، بالتزامن مع الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب العملَ سويًّا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة، للحفاظ عليها بما يضمن نجاحَ الحملة في تحقيق أهدافها.

وأوضح الدكتور سويلم أن العديد من الجهات تشارك في هذه الحملة؛ وهي وزارات (التربية والتعليم- الأوقاف- الثقافة- الزراعة- النقل- البيئة) ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة يونيسف، وبرعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية .

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق حملة "على القد" يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ في جلسة مخصصة لهذا الشأن ضمن فاعليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، والتي تضنت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وكل من مؤسسة مصر الخير والإذاعة المصرية؛ لتنفيذ أنشطة الحملة، وفي حضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير، ورؤساء تحرير مؤسسات صحفية ومثقفين وإعلاميين وكبار الكتاب والمؤثرين في المجتمع المصري وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .