فيديو- موعد زيادة رواتب الموظفين والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات

كتب- أحمد السعداوي:

قال مصدر حكومي إنه من المقرر زيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، تقريبًا مع بداية شهر يناير المقبل 2025، عبر علاوات دورية واستثنائية.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي الذي ستترتب عليه زيادة الحد الأدنى للرواتب.

ونوه المصدر بأنه من المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومةَ بزيادة المعاشات ورواتب الموظفين مع منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال أيضًا في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه يتوقع إصدار الحكومة حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة؛ تتمثل في علاوة استثنائية للمعاشات والأجور بالقطاعَين العام والخاص، وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتحدَّثَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء على المصريين، قائلًا: "لا بد من مراجعة الاتفاق، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".

وأكد الرئيس السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويًّا؛ لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح من 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.

ولفت السيسي إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال الرئيس السيسي، بشأن قناة السويس: "فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي".