وزارة العمل تُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية

القاهرة- أ ش أ:

جدد وزير العمل محمد جبران دعوته إلى المواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية التي تنصب على المواطنين وتطلب منهم الأموال مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة.

ونبه الوزير -في تصريح اليوم الأربعاء- إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضحًا أن كافة خدمات الوزارة مجانية ومن دون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة أو خدمات الوزارة بشكل عام، وحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

وأكد أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية.