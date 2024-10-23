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انطلاق قمة "بريكس" في قازان الروسية بمشاركة الرئيس السيسي

11:30 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

قمة بريكس

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كتب- محمد عبدالناصر:
انطلقت اليوم الأربعاء قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستمر أعمالها حتى غد الخميس.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة- ضرورة تحقيق التوازن والحفاظ على فاعلية "بريكس"، مشيرًا إلى أن التجمع لديه إمكانات سياسية واقتصادية كبيرة.
وقال بوتين: "العمل المشترك ضرورة بين الدول الأعضاء للحفاظ على توازن وفاعلية تجمع بريكس، وجلسة اليوم تأتي تحت شعار تعزيز التعددية للتطور العادل والأمن".
وأضاف أن روسيا نظمت كل هذه الفعاليات من أجل الحفاظ على سمعة بريكس وتعزيز مكانة التجمع في العالم لتعميق التعاون بين دول المجموعة.


قمة بريكس الرئيس السيسي قازان الروسية
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