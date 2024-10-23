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بدون سائق وسرعته 90 كم.. تفاصيل مونوريل العاصمة الإدارية

10:00 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، عن مميزات وتفاصيل مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية".

وقالت هيئة الأنفاق، في منشور، إن مونوريل شرق النيل يعمل بدون سائق، ويتحرك على كمرة خرسانية، بزمن تقاطر يصل إلى 3 دقائق فقط.

وأضافت أن السرعة التصميمية للمونوريل تبلغ 90 كم في الساعة، وتستغرق رحلة الخط 60 دقيقة.

وأوضحت الهيئة، أنه ولأول مرة في مصر يتم تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار.

وأشارت هيئة الأنفاق، إلى أن القطارات مزودة بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلال القطار.

الهيئة القومية للأنفاق وزارة النقل مونوريل العاصمة الإدارية
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