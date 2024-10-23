الثقافة تناقش "تحديات الأدب في عصر الرقمنة" في مؤتمر بأسيوط.. غدًا

كتب - محمد شاكر:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بقصر ثقافة أسيوط، تحت عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة" (دورة الشاعر الراحل مصطفى حامد)، في الحادية عشرة صباح غد الخميس 24 أكتوبر.

يعقد المؤتمر برئاسة الكاتب حمدي البطران، وأمين عام المؤتمر الشاعر مدثر الخياط. ويُقام بتنظيم فرع ثقافة أسيوط، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

تبدأ الفعاليات بتفقد معرض كتب وإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة المعارض في القصر، ثم تنطلق فعاليات المؤتمر، والذي تقدمه القاصة عبير الكيلاني. يشمل المؤتمر عرضًا فنيًا للتخت الشرقي بقيادة المايسترو حسام حسني، يليها كلمات بروتوكولية. كما يتم تكريم الكاتب حمدي البطران، والشاعر ياسر النجدي، والأديب مصطفى البلكي، واسم الشاعر الراحل مصطفى حامد.

وتُقام الجلسة البحثية الرئيسة للمؤتمر تحت عنوان "تحديات الأدب في عصر الرقمنة"، ويديرها الأديب الدكتور أحمد مصطفى علي. سيتم تناول عدة أبحاث، منها "تحديات الإبداع الأدبي في عصر الذكاء الاصطناعي" للباحث الدكتور سعيد أبو ضيف، أستاذ الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة نادي أدب أسيوط، و"الإبداع والنشر الإلكتروني" للباحثة الدكتورة حنان أبو القاسم، مدرس الأدب العربي بكلية الآداب جامعة أسيوط.

كما تُعقد جلسة قراءة نقدية لأعمال الشاعر الراحل مصطفى حامد، يشارك فيها الشاعر محمد دسوقي قبيصي، عضو نادي الأدب المركزي بأسيوط، ويديرها الشاعر أنور فتحي، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة صدفا والغنايم.

وفي الرابعة مساءً، تُقام أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد أبو شناب، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة منفلوط، بقاعة الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن بقصر ثقافة أسيوط. ويليها ندوة نقاشية لأدباء أسيوط، يديرها الإعلامي الدكتور شوقي السباعي.

وتُعقد جلسة إبداع قصصي، يشارك فيها نخبة من مبدعي القصة والرواية بأسيوط، ويديرها الكاتب الدكتور ناجح جاد، رئيس نادي أدب ثقافة ديروط. يليها جلسة الشهادة الإبداعية عن الشاعر محمد سعد توفيق، يقدمها الشاعر روماني يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة أبوتيج. وتختتم فعاليات المؤتمر بعرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، ثم تُختتم الجلسات بالتوصيات.