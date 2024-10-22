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"الصحفيين" تعلن نتيجة انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"

10:42 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

نقابة الصحفيين

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القاهرة - أ ش أ:

أعلنت اللجنة المشرفة من نقابة الصحفيين على انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء، بفوز الزميل محمد لطفي "العالم اليوم" بمنصب رئيس الشعبة.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أنه قد فاز بعضوية المكتب التنفيذي للزملاء: أحمد الشيخ "الفجر"، ومواهب عبدالرحمن "العالم اليوم"، وحسن عثمان موسى "الوطن"، وأحمد عبدالقوي "الجمهورية".

يذكر أن اللجنة المشرفة ضمت في عضويتها 3 من أعضاء الشعبة هم: أحمد بكير، لمياء عبدالحميد، وشريف عبدالباقي، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل.

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