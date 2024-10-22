إشادة وشراكة.. تفاصيل لقاء السيسي وبوتين على هامش قمة "بريكس" (فيديو)

كتب- محمد شاكر:

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة تجمع "بريكس".

وقال الرئيس السيسي إن مصر تتطلع لتفعيل أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع روسيا خاصة في إطار تجمع بريكس.

وأشاد الرئيس بالتطور مع روسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة عام 2018، وكذلك بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية، لاسيما إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.

وأضاف: نحرص على المشاركة في تجمع بريكس وكذلك تحويله لمنصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية للتطورات العالمية.

وتابع الرئيس السيسي: "نقدر الدعم الروسي المقدم لمصر، ونثمن تعزيز التعاون التجاري بالعملة المحلية بين دول بريكس".