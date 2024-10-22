تشكل وجهًا جديدًا للعالم.. محلل سياسي: قمة بريكس تاريخية بامتياز

كتبت- داليا الظنيني:

وصف الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، قمة بريكس بأنها "قمة تاريخية بامتياز".

وأضاف الأفندي، في مداخلة فيديو عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن مجموعة البريكس تلعب دورًا مهما في تشكيل وجه جديد للعالم، من خلال خلق تحالفات اقتصادية قوية تؤسس لعهد جديد تقوده مجموعة اقتصادية تضم عددًا من الدول الكبرى.

وأوضح الأفندي أن مجموعة البريكس توسعت شرقًا وأصبحت أكثر قوة بانضمام مصر لها باعتبارها الدولة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل المجموعة ساحة جيوسياسية كبيرة.

وتابع: "اعتبارًا من الغد، سيتم دراسة إطلاق منصة خاصة لدول البريكس لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال إطلاق عملة موحدة بين جميع الدول المشاركة في المجموعة".

وأكمل الأفندي: "مجموعة البريكس لا تحارب أحدًا، وإنما تدعم النمو الاقتصادي، والتعامل بالعملة الوطنية في المجموعة بين الدول الأعضاء سيساهم في تقوية الجنيه المصري بشكل كبير، وبالتالي لن يهبط سعره".

وأشار الأفندي إلى أن مميزات البريكس أنها مجموعة مستقلة وليس عليها ضغوط من أي دولة أخرى، حيث باتت تمثل أقوى اقتصاديات العالم، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تراقب ما يحدث في داخل هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى.

ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك ما يقرب من 13 دولة جديدة تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، من بينها البحرين والكويت والمغرب وتركيا وبعض الدول اللاتينية.