السفير جمال بيومي: مصر تلعب دورًا محوريًا في الدبلوماسية الدولية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الدبلوماسية الدولية، حيث تستقبل أكبر عدد من السفارات الأجنبية وتعتبر بوابة رئيسية لدخول الأسواق العالمية.

وقال بيومي في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": يعود هذا الدور إلى سياسة مصر المتوازنة وعدم الانحياز لأي من المعسكرين الشرقي أو الغربي، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتجارة.

وأضاف بيومي أن السياسات الاقتصادية المصرية جعلت منها مركزًا تجاريًا جذابًا. فمصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها محورًا للتجارة والدبلوماسية، كما أن سياسة مصر الاقتصادية المتحررة وعلاقاتها الدبلوماسية المتوازنة جعلتاها وجهة جاذبة للاستثمار والتجارة، مما يعزز دورها في المنطقة والعالم.

ولفت بيومي إلى أن مصر عضو في ثلاث مناطق تجارة حرة، وهي منطقة التجارة الحرة العربية التي تضم 22 دولة، ومنظمة الكوميسا التي تشمل عدة دول أفريقية، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأكمل أن المستثمر في مصر يحصل على ميزة تصدير منتجاته إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية دون رسوم جمركية، مما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار ومفتاحًا للدخول إلى أسواق دولية كبرى.