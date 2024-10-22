وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر

كتب - نشأت علي:

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الاجتماع، إن مصر، وعلى مدار التاريخ، كانت مقصداً لكل مضطهد أو لاجئ أو مظلوم يبحث عن الأمان، حتى الأنبياء قصدوا مصر من أجل ذلك، وهذه مسؤولية تاريخية تقع على عاتق مصر.

وأضاف "فوزي": "لكن الواقع أكد الحاجة الضرورية إلى وجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم بشكل يكفل لهم الحقوق المتعارف عليها في المعايير الدولية، وفي ذات الوقت يحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي، مع التأكيد الدائم على حسن معاملتهم، كما يؤكد دائماً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

كما أكد الوزير أن مشروع القانون الجديد ينظم مسألة تواجد اللاجئين بشكل أفضل، وقد شاركت في إعداده العديد من الجهات المختصة، مما يحفظ التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.

وانتهت اللجنة بعد مناقشة المشروع مادةً مادةً، والإجابة على جميع الاستفسارات، إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.