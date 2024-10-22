مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع الخطوط الإماراتية

القاهرة - أ ش أ:

جددت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تعاقدها مع شركة الخطوط الجوية الإماراتية لتقديم خدمات المهبط بمطار القاهرة الدولي وتشمل هذه الخدمات دعم عمليات رحلات الركاب والشحن للخطوط الجوية الإماراتية.

وأوضحت مصر للطيران للخدمات الأرضية - في بيان اليوم - أن تجديد التعاقد مع الخطوط الجوية الإماراتية يعد دليلاً واضحاً على الثقة المستمرة التي توليها شركات الطيران العالمية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مع التأكيد على التزام الشركة بتقديم أفضل خدمات الدعم الأرضي بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، لضمان سلاسة وكفاءة العمليات التشغيلية.

يذكر أن الخطوط الجوية الإماراتية من أكبر عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث تتجاوز عملياتها 100 رحلة شهرياً باستخدام طائرات من طراز A380 وطراز B777، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة في خدمات مصر للطيران والدور البارز الذي تلعبه الشركة في تقديم حلول دعم متكاملة لقطاع الطيران في المنطقة.