القاهرة الإخبارية: اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش بريكس

القاهرة - مصراوي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن اجتماعا مرتقبا سيعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاجتماع بين الرئيسين السيسي وبوتين سيتناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كان الرئيس السيسى، وصل إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.