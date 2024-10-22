نائبة تعلق على بيان وزير التعليم: نريد توضيحاً بشأن أجور المعلمين وتطبيق نظام الفترتين

كتبت - داليا الظنيني:

أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ألقاه أمام البرلمان في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن وزير التعليم عرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

وعلقت البيومي على خطة الوزير محمد عبد اللطيف قائلةً: "لقد عمل دراسة منظمة ومُحكمة على مستوى الجمهورية، فهو جهد مشكور منه".

وتابعت: نريد توضيحاً فقط من وزير التعليم بشأن خطة زيادة أجور المعلمين، ويجب معرفة تفاصيل خطة الوزارة في رفع رواتب المعلمين في ظل الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

واختتمت قائلةً: "تلقيت شكاوى من أولياء الأمور خلال الفترة الماضية حول تطبيق نظام الفترتين في المدارس، حيث إنه يمثل عبئاً اقتصادياً على الأسر المحدودة الدخل في ظل ارتفاع أسعار المواصلات، فقد يضطر رب الأسرة إلى الذهاب إلى المدرسة أكثر من مرة في اليوم الواحد من أجل توصيل أبنائه".