بلاغ للنائب العام.. الصحة تكشف مفاجأة بشأن مزاعم فساد تطعيمات الأطفال

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الفيديو المنتشر الذي نشرته إحدى الممرضات والتي زعمت فساد تطعيمات الأطفال، موضحًا أن هذا الادعاء تم رصده من قِبل الوزارة، وهو غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السادسة مساءً" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للتأكد من صحة هذا الادعاء، موضحا أن اللجنة توجهت فورًا إلى عيادات النصر الشاملة للتأمين وأماكن التوزيع، حيث تم فحص اللقاحات التي يصل عددها إلى 6 آلاف لقاح، وتبين أن تاريخ صلاحيتها يمتد من 2020 إلى 2026.

وأكد عبد الغفار أنه تم مراجعة طرق التخزين، والثلاجات، ودرجات الحرارة، وكلها أثبتت أن اللقاحات مخزنة بشكل آمن.

كما أشار إلى أن صاحبة الفيديو تم إلغاء انتدابها وتحويلها للتحقيق، وتم تقديم بلاغ للنائب العام مرفق بالفيديو، بالإضافة إلى الفيديو السابق الذي نشرته، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بهذا الفعل.

وفي ختام حديثه، طمأن المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين بأن التطعيمات التي تم تسليمها تمتد صلاحيتها حتى عام 2026.