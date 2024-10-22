مجدي يعقوب: مبادرة "بداية جديدة" بارقة أمل للمستقبل

القاهرة - أ ش أ:

أشاد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بمبادرة التنمية البشرية "بداية" لبناء الانسان المصري وبكل ما تقوم به وزارة الصحة والسكان من جهود في إطار المبادرة والتي تؤكد اهتمامها بمبدأ التكافؤ والمساواة والانصاف بين الجميع، مؤكدا أن مبادرة بداية جديدة هي بارقة أمل للمستقبل.

واستعرض الدكتور مجدي يعقوب - في كلمته خلال جلسة "تأثير العلوم والتكنولوجيا على تقدم الصحة العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - جهود مركز القلب في أسوان خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن هذا المركز هو دليل واضح على ما يمكن أن يقوم به نموذج واحد من المجتمع المدني فهو بارقة أمل للعالم .

وكشف عن أنه يتم الآن بناء مستشفى جديدة بالقرب من الأهرامات من أجل معالجة مرضى القلب، موضحا أن تصميم المبنى الذي يشبه اوبرا سيدني يدل على أن هذا المشروع سيكون شيئا عظيما .

وأكد أن هناك العديد من الموظفين الذين يعملون ليلا ونهارا لتقديم الخدمات للجميع وتحقيق مبدأ التكافؤ والانصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع دون تمييز.