وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة ويلتقي بعدد من المقاتلين

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات والصاعقة للاطمئنان على سير العملية التدريبية لمقاتلي القوات الخاصة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى عن قيادة قوات المظلات وما تحويه من وحدات قتالية وأماكن تدريبية تخصصية، وقام بالمرور على ميدان الإقتحام الجوى وجناح القفز، وكذا الأنشطة التدريبية التى تنفذ داخل عمود الهواء والذى يحاكى التدريب الواقعي لمقاتلي قوات المظلات.

وبحسب بيان صحفي: أعقبها قيام الفريق أول عبد المجيد صقر بتفقد قيادة قوات الصاعقة وما تضمه من مجمع لميادين التدريب القتالي المزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل القتالي، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة، وقام بإفتتاح إحدى المنشأت التدريبية بقيادة قوات الصاعقة.

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلى القوات الخاصة حيث بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ/ ح محمـد أبوالفتوح قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليل نهار بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيراً إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليكونوا على أتم الاستعداد للوفاء بالمهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال قوات المظلات والصاعقة، مشيراً إلى أن القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية في حماية ركائز الأمن القومي المصري. مؤكداً على أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين فى آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب الواقعي والجاد والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية.