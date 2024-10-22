حركة تغييرات جديدة في معاهد مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات جديدة في بعض معاهد مركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في إطار خطة إعادة الهيكلة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة.

وشملت القرارات تكليف الدكتورة جيهان محمد حسني حسين، مديرًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، وتكليف الدكتور محسن السيد علي أبو رحاب مديرًا لمعهد بحوث أمراض النباتات، فضلًا عن تكليف الدكتور أحمد حلمي حسن خلف مديرًا لمعهد بحوث البساتين، وكلف أيضًا الدكتور محمد أحمد عبد السلام الشربيني مديرًا للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وشملت القرارات أيضًا تكليف الدكتور سعد عبد الخالق إبراهيم جعفر مديرًا للمعمل المركزي للزراعة العضوية، وتكليف الدكتورة عزة أحمد خفاجي مديرًا للمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وكلف وزير الزراعة أيضًا المهندس محمود صبحي عبد الحميد رزق؛ للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، فضلًا عن تكليف الدكتور تامر حسن علي حسن للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء.

وأصدر وزير الزراعة أيضًا قرارًا بتكليف الدكتور صابر السيد محمد صديق، للعمل مديرًا تنفيذيًّا لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية.