وزير الزراعة يبحث نتائج البعثة الإشرافية لمشروع الاستثمارات الزراعية وتحسين سبل العيش (SAIL)

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدَ البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، برئاسة د.محمد عبد القادر، المدير القطري بمكتب الإيفاد بالقاهرة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

جاء ذلك لبحث نتائج البعثة وتقييمها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش (SAIL) ؛ حيث قامت بزيارة مناطق عمل المشروع في محافظات المنيا- بني سويف- أسوان، خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 17 أكتوبر 2024؛ لمتابعة مدى التقدم المحرز في أنشطة المشروع وأوجه التعاون بين الإيفاد ووزارة الزراعة.

وأعرب وزير الزراعة عن شكره الجهود التي يقدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لدعم المجتمعات الريفية المصرية، وأكد تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل الإيفاد وأهمية قيام الوزارة بتذليل العقبات التي قد تواجه مشروعات الإيفاد في مصر.

وقام رئيس البعثة الإشرافية بعرض نتائج زيارة الإيفاد على وزير الزراعة، وأهم ما توصلت إليه البعثة خلال تفقدها المشروع، حيث قامت البعثة بزيارة منطقة مصر العليا والاطلاع على الأنشطة التي تم تنفيذها وأيضًا المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تتمثل في أعمال الصرف الزراعي بقريتَي الأشراف والسماحة، بالإضافة إلى أعمال تأهيل التبطين بوادي النقرة ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان.

وأضاف عبد القادر أن البعثة تمكنت من زيارة موقع تنفيذ أعمال مدرسة التعليم الأساسي بقرية البراعم، وتم عدة لقاءات مع ممثلي المجتمع ومناقشة الاحتياجات، والاطلاع على الأنشطة المتمثلة في زيارة جميع أعمال تطوير الري بمنطقة غرب سمالوط ومتابعة تقدم الأعمال، فضلاً عن زيارة عدد من الجمعيات الزراعية والمقترح إنشاؤها بمناطق تنفيذ المشروع.

حضر الاجتماع د.سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور هاني درويش مدير المشروع ورئيس الهيئة العامة لتحسين الأراضي، والدكتور حمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية بوزارة الزراعة.