تفاصيل دورة "الزراعة" التدريبية حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم وإنتاج بيض المائدة

نظَّم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم ودجاج إنتاج بيض المائدة المحلية والتجارية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير المعهد، إن تلك الدورة جاءت بهدف توعية المربين إلى أهم السلالات التجارية والمحلية والمستنبطة المنتجة للحم وبيض المائدة وطرق الرعاية والتغذية والتربية لهذه السلالات؛ خصوصًا المحلية والمستنبطة؛ لنشرها بين المربين، لما لها من قدرة على تحمل الحرارة ومقاومة الأمراض.

وأشار الشافعي إلى أنها تستهدف أيضًا تعريف المستفيدين بنظم الإسكان لهذه السلالات، إلى جانب التعرف على أهم مواد العلف الخام والبدائل العلفية في التغذية واستخدام التقنيات الحديثة؛ كالنانو تكنولوجي، في تغذية الدواجن والإضافات العلفية وكيفية مقاومة السموم الفطرية وتكنولوجيا تفريخ البيض، إضافة إلى أهم الأمراض وكيفية التغلب عليها والتحصينات اللازمة لمشروعات التربية.

وأوضح مدير المعهد أن تم إلقاء المحاضرات من خلال نخبة من أساتذة المعهد بقسمَي بحوث تغذية الدواجن وتربية الدواجن.