السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي الخميس 31 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31/10/2024 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 (11 مساءً).

ووفق القرار، يتم اعتبار القطارات التي تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفي.

وبالنسبة للقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.