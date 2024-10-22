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السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي الخميس 31 أكتوبر

03:42 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31/10/2024 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 (11 مساءً).

ووفق القرار، يتم اعتبار القطارات التي تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفي.

وبالنسبة للقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات سكك حديد مصر
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