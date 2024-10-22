مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.6% إلى مستوى 30427 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.34% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.80%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49.19 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 62.59 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 111.79 مليون جنيه

وكان قد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.1% إلى مستوى 30445 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.