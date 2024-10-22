السفير الألماني: السد العالي رمز تاريخي يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة

كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية، والمهندس إبراهيم عبيد، رئيس قطاعات الإنتاج بالشركة، السفير الألماني بالقاهرة، يورجن سولتش، والوفد المرافق له، خلال زيارة لمحطة كهرباء السد العالي.

وتم خلال الزيارة استعراض المشروعات التي نفذها الجانب الألماني لدعم شركة المحطات المائية، بالإضافة إلى المشروعات الحالية، مثل مشروع إحلال وتجديد محولات القدرة في محطة كهرباء السد العالي ومحطتي كهرباء خزان أسوان 1 و2، الذي من المتوقع أن يرفع القدرة الإنتاجية بحوالي 300 ميجاوات، بتمويل من بنك التعمير الألماني (KFW).

كما استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تاريخ محطة كهرباء السد العالي منذ إنشائها وحتى اليوم، بالإضافة إلى نظرة عامة عن باقي المحطات التابعة للشركة ومراحل تطويرها لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة.

في كلمته، أعرب السفير الألماني عن سعادته وفخره بزيارة هذا الصرح التاريخي العظيم، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون في المحطة للحفاظ عليها وتشغيلها بكفاءة عالية، وأكد أهمية السد العالي كرمز تاريخي يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة.

وفي ختام الزيارة، قدّم المهندس هشام كمال درع الشركة للسفير الألماني، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة وتمنى تكرارها في المستقبل.