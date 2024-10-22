إحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خمسة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث جاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

مشروع قانون قدمه النائب محمد زين الدين وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن مكافحة التدليس والغش.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشروع قانون قدمه النائب محمد مصطفى السلاب وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

مشروع قانون قدمته النائبة ضحا عاصي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

مشروع قانون قدمته النائبة أماني الشعولي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

مشروع قانون قدمته النائبة أميرة صابر وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع والأمن القومي، الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.