التموين تتعاقد على استيراد 30 مليون بيضة وطرح الكرتونة بـ 150 جنيهًا

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم بدءًا من اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيهًا للطبق الواحد (30 بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.