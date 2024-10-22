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مكتب الأزهر للابتكار يطلق دورة لتعليم مبادئ البرمجة والروبوت للأطفال والشباب

11:28 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، دورة تعليم مبادي البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب مجانًا، حيث يُعقد المستوى الأول لمدة شهر، بواقع محاضرتين أسبوعيًّا، وتستهدف الأطفال والشباب المتقدمين للدورة إلكترونيًّا من داخل الأزهر وخارجه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «روبوتك أزهري» التي تم إطلاقها بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة وأولى فعاليات مشروع نادي الأزهر الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ونشر ثقافة تعلم الروبوت التعليمي وتركيبه وبرمجته بين الأطفال والكبار في الأزهر الشريف والمجتمع.

وتأتي هذه الفعالية برعاية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البشرية ضمن رؤية مصر 2030، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري عبر تحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات.

مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال الدكتور محمد الضويني تعليم مبادئ البرمجة
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