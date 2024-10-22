فيديو وصور.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب "ميدوزا -13" باليونان

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 13" والذي استمر على مدار عدة أيام بدولة اليونان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية، وذلك بحضور عدد من رؤساء أركان وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب والسفير المصري باليونان.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات (أنور السادات) تضمن عرض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في المراحل الابتدائية للتدريب، ثم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بداية من تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، أعقبه تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة عددًا من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي مما أظهر مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، فضلًا على تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها.

وتم تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات المصرية، وقيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

ونفذت عناصر الصاعقة عملية الاقتحام الرأسي التي مكنتهم من السيطرة والقضاء على العناصر المعادية في أزمنة قياسية.

وعلى هامش حضور المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا - 13"، زار الفريق أحمد خليفة، النصب التذكاري للجندى المجهول لوضع باقة من الزهور تخليدًا لذكرى شهداء الحروب، ثم توجه إلى مقر هيئة الأركان العامة اليونانية حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

كما عقد لقاءً مع الفريق ديميتريوس خوبيس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، تناول عددًا من الملفات والموضوعات في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز أواصر الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نيكولاوس ديندياس، وزير الدفاع اليوناني، وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك.

حضر التدريب قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.