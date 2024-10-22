نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

"القومي للأجور" يكشف حقيقة إقرار زيادة في المرتبات الفترة المقبلة

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن لديهم توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

وأشار البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون، حيث إنهم تحملوا ضغوط كبيرة الفترة الماضية، حتى وإن زاد حجم عجز الموازنة.

برلمانية: الغموض يكتنف مصير أراضي طرح النيل بعد قرار سحبها

أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن استيائها من عدم وجود شفافية بشأن قرار سحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا حتى حلوان، مؤكدة أنها لا تعلم سبب هذا الإجراء المفاجئ ولا الجهة التي ستؤول إليها هذه الأراضي.

وقالت عبدالناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الري وجهاز المشروعات، مما يثير العديد من التساؤلات حول الصلاحيات المخولة لكل جهة في التعامل مع هذه الأراضي.

خطة التحول إلى الدعم النقدي.. متحدث التموين يكشف التفاصيل -(فيديو)

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، مستجدات خطة الوزارة لدراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إنه يتم دراسة تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، كما يتم أيضًا استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، والتي تم تضمينها في برنامج الحكومة.

هل يرتفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟.. التموين تكشف

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أنه تم تحرير نحو 406 ألف محضر تمويني خلال العام الجاري 2024.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد،: "نعمل على توفير احتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية، وسيتم حوكمة شركات الجملة والتجزئية خلال الفترة المقبلة".

الشيخ رمضان عبدالمعز يرد على منكري وجود الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إننا في زمنٍ نحتاج فيه إلى نور الإيمان ليضيء لنا دروب الحياة، خاصةً في ظل التحديات التي نواجهها.

وأكد الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأثنين، أن 'سورة الأنعام، تلك السورة المكية العظيمة، تحمل في طياتها الكثير من الدروس والعبر، حيث تركز على قضية التوحيد وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، لافتا إلى إن الله هو الذي خلقنا من طين، وهو الذي يرزقنا ويعتني بنا، ولذلك يجب أن نتوكل عليه في جميع أمورنا.

السجيني: تفهم حكومي لتفادي مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح

https://www.masrawy.com/News/News-section/details/2020/1/1/2661939/

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية.

أضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن جلسات اليوم شهدت تفهم من الحكومة لإجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.