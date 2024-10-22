اضطراب الملاحة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 27 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية خلال يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 اكتوبر.

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