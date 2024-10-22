حدث في منتصف الليل| حقيقة إقرار زيادة في المرتبات.. وحركة تنقلات بين أئمة مساجد كبرى بالقاهرة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

كشف الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، عن وجه الاختلاف بين الأرز البسمتي المصري "جيزة 201" المنتظر طرحه بالأسواق خلال الموسم المقبل، والأرز البسمتي المستورد المتداول حاليًا بالأسواق.

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن لديهم توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس حرص الرئيس على تخفيف الضغط على المواطن.

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.

أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، حركة تنقلات لأئمة بمساجد "سيدنا الحسين وعمرو بن العاص وصلاح الدين" بمحافظة القاهرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.

ثمن نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وذلك من أجل المحافظة على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم المساس بها.