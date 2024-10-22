حدث في منتصف الليل| حقيقة إقرار زيادة في المرتبات.. وحركة تنقلات بين أئمة مساجد كبرى بالقاهرة
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.
هل تختلف جودة الأرز البسمتي المصري عن نظيره المستورد؟.. الزراعة تُجيب
كشف الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، عن وجه الاختلاف بين الأرز البسمتي المصري "جيزة 201" المنتظر طرحه بالأسواق خلال الموسم المقبل، والأرز البسمتي المستورد المتداول حاليًا بالأسواق.
"القومي للأجور" يكشف حقيقة إقرار زيادة في المرتبات الفترة المقبلة
كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن لديهم توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.
"خطة النواب": مراجعة صندوق النقد لا تعني التخلي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس حرص الرئيس على تخفيف الضغط على المواطن.
الإقبال ضعيف.."إسكان النواب" تُطالب بإعادة النظر في الأثر التشريعي لقانون التصالح
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
وزير الأوقاف يجري حركة تنقلات بين أئمة مساجد كبرى بالقاهرة
أجرى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، حركة تنقلات لأئمة بمساجد "سيدنا الحسين وعمرو بن العاص وصلاح الدين" بمحافظة القاهرة.
مدبولي يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.
عضو أمناء الحوار الوطني يُطالب الحكومة ببيان عن معدلات الفقر
ثمن نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وذلك من أجل المحافظة على الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم المساس بها.
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