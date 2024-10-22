المجالس النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتخفيف وتيسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و القانونية و التواصل السياسي، إن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و القانونية والتواصل السياسي، كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابي وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس أو المحامي أو المواطن فالمهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات.

وتابع: "هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات".