مصدر: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة
11:49 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال مصدر رفيع المستوى، وفقا للقاهرة الإخبارية، إن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال مصدر رفيع المستوى، وفقا للقاهرة الإخبارية، إن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.
فيديو قد يعجبك:
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