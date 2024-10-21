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مصدر: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة

11:49 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال مصدر رفيع المستوى، وفقا للقاهرة الإخبارية، إن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة.

عدم إضاعة الوقت الوصول إلى صفقة شاملة مصدر رفيع المستوى القاهرة الإخبارية
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