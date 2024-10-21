برلمانية: الغموض يكتنف مصير أراضي طرح النيل بعد قرار سحبها

كتب- حسن مرسي:

أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن استيائها من عدم وجود شفافية بشأن قرار سحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا حتى حلوان، مؤكدة أنها لا تعلم سبب هذا الإجراء المفاجئ ولا الجهة التي ستؤول إليها هذه الأراضي.

وقالت عبدالناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إن هناك بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارة الري وجهاز المشروعات، مما يثير العديد من التساؤلات حول الصلاحيات المخولة لكل جهة في التعامل مع هذه الأراضي.

وأضافت أن هذا البروتوكول يفتقد إلى الشفافية، ولا يعرف أحد بنوده أو أهدافه الحقيقية.

كما كشفت النائبة عن تلقيها اتصالات من أطباء بالقصر العيني يؤكدون أن أراضي طرح النيل الممتدة من القصر العيني إلى المنيا هي أراضٍ تاريخية تابعة للمستشفى، ومن المفترض أن يتم ضمها إلى حرم القصر العيني.

وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه الأراضي، وما هي الخطط المستقبلية لها، مؤكدة على ضرورة إطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.