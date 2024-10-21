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هل تختلف جودة الأرز البسمتي المصري عن نظيره المستورد؟.. الزراعة تُجيب

10:49 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الأرز البسمتي المصري

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، عن وجه الاختلاف بين الأرز البسمتي المصري "جيزة 201" المنتظر طرحه بالأسواق خلال الموسم المقبل، والأرز البسمتي المستورد المتداول حاليًا بالأسواق.

وقال "موافي"، لمصراوي، إن الأرز البسمتي "جيزة 201"، الذي سيطرح في الأسواق بداية من العام المقبل، يتمتع بمواصفات جودة عالية للغاية ويتفوق على الأرز البسمتي المستورد، موضحًا أن طرق تهجينه كانت على أعلى مستوى بفضل التقاوي الفاخرة.

وأشار إلى أن الأرز البسمتي المصري منخفض التكلفة وأكثر إنتاجية من الأصناف الأخرى إذ يصل إنتاج الفدان الواحد لـ4 أطنان فضلًا عن أنه موفر في المياه.

يذكر أن مديرية الزراعة في محافظة الغربية، نظمت الأحد فاعلية حصاد تجربة زراعة الأرز البسمتي المصري في قرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

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