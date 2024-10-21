اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد حالة الطقس غدًا نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يسرود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة، والإسكندرية 27 درجة، ومطروح 26 درجة، وسوهاج 32 درجة.